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Говорит Европа ⚡

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Михаил Чаплыга: Дизель Трампа стал холодным душем для Банковой

Михаил Чаплыга: Дизель Трампа стал холодным душем для Банковой

Дизельная сделка Трампа окончательно разрушила надежды Киева на энергетический размен? Почему козырный туз украинской делегации оказался обычной шестёркой на столе переговоров? Как незрелая реакция украинской делегации изменила ход переговоров в Майами? И как социальный взрыв после окончания войны угрожает украинскому обществу? Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга ответил на вопросы зрит… Читать далее: https://govorit.

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