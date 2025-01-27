Ташуев подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора «Ахмата» в Турции

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора команды в Турции.
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