Федоров прокомментировал четвертое поражение ЦСКА подряд

Сергей Федоров высказался о поражении ЦСКА в матче с «Салаватом Юлаев». Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче с «Салаватом» (3:4), отметив, что его подопечные провели хорошую игру.