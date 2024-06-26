Не успел к лету: кабан разогнал «турникменов» на спортивной площадке

Вьетнамского кабана заметили жители Новосибирска. Одомашненное животное забрело на спортплощадку. В Первомайском районе на спортивной площадке возле ПАТП-4 местные жители засняли на видео одомашненного вьетнамского кабана.
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