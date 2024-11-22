Эксперты посоветовали заниматься ходьбой для похудения

Она не менее эффективна, чем бег Многие считают, что для поддержания хорошей физической формы нужно бегать, но существует простой способ улучшить самочувствие — ходьба, рассказали РИАМО основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.
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