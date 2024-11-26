Работа кипит. Последние новости о крупной коммунальной аварии в Барнауле

Восстановить водоснабжение планируют уже этой ночью О коммунальной аварии к этому часу: Работы по устранению повреждения планируется завершить в течении 3-4 часов, затем приступят к заполнению системы и восстановлению параметров водоснабжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии