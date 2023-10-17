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В Грузии опровергли слухи о планах изгнать из партии экс-лидера оппозиции

В Грузии опровергли слухи о планах изгнать из партии экс-лидера оппозиции

Члены секретариата крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) не обсуждали исключение из партии ее бывшего председателя Никанора Мелии, заявил депутат парламента от ЕНД Давид Хаджишвили 17 октября журналистам.

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