Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал экс-премьер-министра страны Бориса Джонсона психопатом и шутом.
Бориса Джонсона назвали психопатом и шутом
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто бы в этом сомневался... С кем поведешься от того и наберешься. А сколько еще таких политически клоунов и чиновников в мире....Их место в институте Сербского и Кащенко, а не на политической орене, они безумцы с нарушенной психикой....
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16 час.
Юрий кокин
Не стрижётся, вши заели...
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15 час.
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