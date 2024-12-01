Бориса Джонсона назвали психопатом и шутом

АНГЕЛ АНГЕЛ

Кто бы в этом сомневался... С кем поведешься от того и наберешься. А сколько еще таких политически клоунов и чиновников в мире....Их место в институте Сербского и Кащенко, а не на политической орене, они безумцы с нарушенной психикой....