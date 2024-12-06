Производители колбас начали уведомлять о повышении цен

«Ведомости»: производители колбас уведомили продавцов о росте цен с 2025 года Торговые сети начали получать уведомления от крупных производителей колбас и сосисок о росте цен на эту продукцию со следующего года.
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