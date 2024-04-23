Суворовцы из Бабушкинского дебютировали на международном турнире операторов БПЛА

Суворовцы военного училища приняли участие в Международном турнире операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди воспитанников довузовских образовательных организаций СНГ, который прошел в Оренбурге.
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