В Госдуме 27 ноября обсудят защиту прав пациентов психдиспансеров

Комитеты Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов; по контролю, а также по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 27 ноября проведут совместное заседание по вопросам, связанным с защитой прав граждан, находящихся на лечении в психиатрических диспансерах.
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