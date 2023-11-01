В Госдуме 27 ноября обсудят защиту прав пациентов психдиспансеров

Комитеты Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов; по контролю, а также по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 27 ноября проведут совместное заседание по вопросам, связанным с защитой прав граждан, находящихся на лечении в психиатрических диспансерах.