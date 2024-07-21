Белый суп с колбасой и грибами — мой любимый вариант этого традиционного польского супа. Хотя суп с колбасой в основном ассоциируется с Пасхой, когда к столу готовят много домашней колбасы, приготовить его можно в любое время, особенно если вы хотите сделать быстрый и сытный обед.
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