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Царьград

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"Агроэкспорт" зафиксировал рост выручки России от экспорта чая на 20%

"Агроэкспорт" зафиксировал рост выручки России от экспорта чая на 20%

За семь месяцев Россия увеличила экспорт чая, заработав почти 54 млн долларов, что на 20% больше, чем годом ранее.

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