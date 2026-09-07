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Около 1700 украинских военных окружены в Харьковской области

Около 1700 украинских военных окружены в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное.

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