Около 1700 украинских военных окружены в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто из мировых ли...
- Гендиректора парк...
- Эфиопия и Эритрея...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым