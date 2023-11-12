С садоводческого хозяйства в Мичуринске взыскали 10 млн рублей

Судебные приставы взыскали с садоводческого хозяйства в Мичуринске 10 млн рублей. Согласно решению Арбитражного суда Тамбовской области, местное садоводческое хозяйство было обязано перечислить деньги взыскателю после признания недействительным договора купли-продажи недвижимости.
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