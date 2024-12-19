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Новое руководство Intel рассматривает Falcon Shores как тестовый продукт, который мо...

Новое руководство Intel рассматривает Falcon Shores как тестовый продукт, который может не оправдать ожиданийПосле отставки Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) обязанности гендиректора Intel временно исполняют Дэвид Цинснер (David Zinsner) и Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle (MJ) Johnston Holthaus).

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