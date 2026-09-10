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Настроение ТВ

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Кому дадут отсрочку по кредиту? Как изменятся выплаты по ОСАГО? Почему нельзя оставлять в залог паспорт?

Кому дадут отсрочку по кредиту? Как изменятся выплаты по ОСАГО? Почему нельзя оставлять в залог паспорт?

ОСАГО: БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА РЕМОНТВыплаты по ОСАГО могут заметно вырасти. Нынешнего лимита в 400 тысяч рублей в случае серьёзной аварии на ремонт часто уже не хватает.

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