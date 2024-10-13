Трамп допустил начало третьей мировой войны через три месяца Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства.
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