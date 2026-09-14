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Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам из-за нарушений

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам из-за нарушений

Рособрнадзор 14 сентября объявил предостережения трем вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к высшим учебным заведениям.

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