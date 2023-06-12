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Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России «новой жизнью» для республики

Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России «новой жизнью» для республики

Луганская Народная Республика обрела новую жизнь после присоединения к России. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

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