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Квадробинг: просто игра или разрушение личности?

Квадробинг: просто игра или разрушение личности?

Сколько их уже было: панки, рокеры, хиппи или недавние фурри, которые ассоциируют себя с мультяшными животными, от лица которых они действуют.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Родители по Семейному Кодексу РФ являются опекунами своих чад И именно родители обязаны нести ответственность за &quot;увлечения&quot;, которые могут перерасти в душевную болезнь. Вспомним, какие последствия имела &quot;игра&quot; через сети в суицид. Когда мать (отец, бабушка) выгуливают свое дите на поводке и считают это !круто? ТО ВСЮ КОМПАШКУ К ПСИХИАТРУ НА УЧЕТ И ЛЕЧЕНИЕ. РОДИТЕЛЕЙ НАИТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УБОРКЕ СОБАЧЬЕГО ДЕРЬМА, ДАБЫ ПОМНИЛИ, ЧТО ДЕТКИ КАКАТЬ НА ГАЗОНЫ НАЧНУТ !!! ПО ПРИНЦИПУ-КТО ПЕРВЫЙ НАЧНЕТ, ТОТ И &quot;ГЕРОЙ&quot; !!!
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