Квадробинг: просто игра или разрушение личности?

ВМ

Владимир Моргунов

Родители по Семейному Кодексу РФ являются опекунами своих чад И именно родители обязаны нести ответственность за "увлечения", которые могут перерасти в душевную болезнь. Вспомним, какие последствия имела "игра" через сети в суицид. Когда мать (отец, бабушка) выгуливают свое дите на поводке и считают это !круто? ТО ВСЮ КОМПАШКУ К ПСИХИАТРУ НА УЧЕТ И ЛЕЧЕНИЕ. РОДИТЕЛЕЙ НАИТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УБОРКЕ СОБАЧЬЕГО ДЕРЬМА, ДАБЫ ПОМНИЛИ, ЧТО ДЕТКИ КАКАТЬ НА ГАЗОНЫ НАЧНУТ !!! ПО ПРИНЦИПУ-КТО ПЕРВЫЙ НАЧНЕТ, ТОТ И "ГЕРОЙ" !!!