Лавров и Педерсен обсудили продвижение политического процесса в Сирии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гайр Педерсен на встрече в пятницу обсудили урегулирование в арабской республике и вопрос возобновления работы Конституционного комитета.