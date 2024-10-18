Avia.pro - СМИ Что ж, как говорится, «видал я все», но вот намаз в автобусе, полном пассажиров — это уже новый уровень.
«Видал я все», но вот намаз в автобусе, полном пассажиров — это уже новый уровень
Комментарии
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Alex Nемо
Это уже не Питер, а Бухарабад созданный Бегловым и его компашкой предателей России!
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2 час.
vitaly yanushkevich
Вот докатились, черножепые уже в открытую не признают наших законов. Забудьте всякую толерантность,надо было выбросить этого ублюдка из автобуса и накрыть его ковриком. Сколько же русские будут терпеть этих уродов? Дума, проснись!!!
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38 мин.
Игорь Егоров
Всегда говорю что юристы во власти, прямой путь к развалу страны.
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26 сек.
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