«Видал я все», но вот намаз в автобусе, полном пассажиров — это уже новый уровень

Это уже не Питер, а Бухарабад созданный Бегловым и его компашкой предателей России!

vitaly yanushkevich

Вот докатились, черножепые уже в открытую не признают наших законов. Забудьте всякую толерантность,надо было выбросить этого ублюдка из автобуса и накрыть его ковриком. Сколько же русские будут терпеть этих уродов? Дума, проснись!!!