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Настроение ТВ

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Кому могут заблокировать счёт? Зачем Центробанк проверит блогеров? Как изменятся правила финансовой безопасности?

Кому могут заблокировать счёт? Зачем Центробанк проверит блогеров? Как изменятся правила финансовой безопасности?

ФИНАНСОВЫЙ ЩИТКопить на квартиру станет безопаснее, а оформить на вас тайный кредит мошенники практически не смогут.

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