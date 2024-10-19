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Канадец сделал из «Трактора» машину всего за пру месяцев. В Челябинске лучшая команда КХЛ прямо сейчас

Канадец сделал из «Трактора» машину всего за пру месяцев. В Челябинске лучшая команда КХЛ прямо сейчас

Впереди только «Локомотив».Одно из главных открытий этого сезона КХЛ — игра и результаты «Трактора». Прямо сейчас команда из Челябинска лидирует в Восточной конференции и наступает на пятаки «Локомотиву» в сводной таблице.

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