Канадец сделал из «Трактора» машину всего за пру месяцев. В Челябинске лучшая команда КХЛ прямо сейчас

Впереди только «Локомотив».Одно из главных открытий этого сезона КХЛ — игра и результаты «Трактора». Прямо сейчас команда из Челябинска лидирует в Восточной конференции и наступает на пятаки «Локомотиву» в сводной таблице.
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