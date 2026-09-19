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«Гаилә белән сайлыйбыз» конкурсында икенче машинаны Миләүшә Гобәйдуллина отты

«Гаилә белән сайлыйбыз» конкурсында икенче машинаны Миләүшә Гобәйдуллина отты

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотоконкурсында Sollers ST8 өч автомобиленең икенчесенә Казаннан Миләүшә Гобәйдуллина ия булды.

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