Как прошла церемония закрытия Олимпийских игр в Париже: главное за сутки

ПАРИЖ, 12 августа, ФедералПресс. Россия готовит мощный ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, Байден назвал Трампа «реальной угрозой США», Европе не удастся обеспечить себя газом без поставок из России – в обзоре «ФедералПресс».