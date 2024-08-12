Как прошла церемония закрытия Олимпийских игр в Париже: главное за сутки

ПАРИЖ, 12 августа, ФедералПресс. Россия готовит мощный ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, Байден назвал Трампа «реальной угрозой США», Европе не удастся обеспечить себя газом без поставок из России – в обзоре «ФедералПресс».
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