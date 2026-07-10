Франция — в 1/2 финала ЧМ-2026, битва взглядов Макгрегора и Холлоуэя. Главное к утру

Победа Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко, битва взглядов легендарного ирландца Конора Макгрегора и американца Макса Холлоуэя, первый нереализованный пенальти французского форварда Килиана Мбаппе.
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