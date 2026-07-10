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Не только о футболе

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Франция — в 1/2 финала ЧМ-2026, битва взглядов Макгрегора и Холлоуэя. Главное к утру

Франция — в 1/2 финала ЧМ-2026, битва взглядов Макгрегора и Холлоуэя. Главное к утру

    Победа Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко, битва взглядов легендарного ирландца Конора Макгрегора и американца Макса Холлоуэя, первый нереализованный пенальти французского форварда Килиана Мбаппе.

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