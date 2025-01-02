Стали известны самые надёжные машины двух последних столетий, для которых 1 млн. км — не предел. Среди них всего одна Тойота

Оглавление 10 место — Nissan Frontier (2005–2007) 9 место — Volkswagen Golf (2003–2008) 7 место — Mercedes-Benz E-Class (1993–1996) Показать ещё Когда в последний раз мы сталкивались с рейтингом самых выносливых автомобилей всех времён? Возможно, таких было немало, но большинство из них ограничивались лишь выбором новых моделей или тех, что проехали всего пару лет.