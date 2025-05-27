РИА Новости: пленные заявили о тотальной мобилизации в селах Западной Украины

В селах Западной Украины в армию забрали почти всех мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости рассказали попавшие в плен мобилизованные военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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