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"Украинская" защита, пачки денег и побег из России: Новый поворот в деле задержанного муфтия-радикал

"Украинская" защита, пачки денег и побег из России: Новый поворот в деле задержанного муфтия-радикал

В Ростовской области был задержан самопровозглашённый муфтий Ахмед Абусупьянов, который одновременно руководил местной диаспорой и сотрудничал с иностранным радикальным запрещённым объединением.

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