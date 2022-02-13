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Спаллетти об 1:1 с «Интером»: «Наполи» не показал всего, на что способен. Мы могли забить второй гол»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча Серии А с «Интером» (1:1). «Чтобы победить в матче, мы должны постоянно играть в свой футбол – легко и с радостью.

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