Лучшего сантехника Ростова определили в конкурсе профессионализма

В Ростове завершился городской конкурс профессионального мастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства, участники которого боролись за звание лучшего монтажника домовых систем и оборудования.
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