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Регионы России

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Лучшего сантехника Ростова определили в конкурсе профессионализма

Лучшего сантехника Ростова определили в конкурсе профессионализма

В Ростове завершился городской конкурс профессионального мастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства, участники которого боролись за звание лучшего монтажника домовых систем и оборудования.

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