НА АМЕРИКАНСКИХ НАЁМНИКОВ НАПАЛИ БОМЖИ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО ПОМОГАЕТ РУССКИМ

ФОТО: RICK MAVE / GLOBALLOOKPRESS ЕВГЕНИЙ БОГУЧАРСКИЙ Дела на фронте у армии Украины с каждым днём всё хуже – солдаты не в состоянии эффективно обороняться, и порой вся их "тактика" сводится к тому, чтобы улучить удобный момент и сдаться в плен.