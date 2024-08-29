Как помочь волосам при помощи масок на растительном масле?

Под воздействием ультрафиолета волосы сильно повреждаются, становятся тусклыми и безжизненными. Особенно актуальна данная проблема в летний период, когда большую часть времени представительницы прекрасного пола проводят на пляже или в отпуске на море.
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