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Царьград

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В Новосибирске Honda протаранила 4 авто: пострадали женщина и дети

В Новосибирске Honda протаранила 4 авто: пострадали женщина и дети

На улице Первомайской в Новосибирске 26-летний водитель Honda Civic столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего травмы получили три пассажирки Mazda — 53-летняя женщина и две девочки 3 и 14 лет.

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