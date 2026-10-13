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С 2022 года Россия продала Евросоюзу нефть и газ на 286 млрд евро

С 2022 года Россия продала Евросоюзу нефть и газ на 286 млрд евро

С 2022 года Россия получила около €286 млрд от продажи нефти и газа странам Евросоюза, несмотря на санкции, введённые после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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