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Тайные свадьбы: 7 российских актрис, которых до сих пор считают свободными

Тайные свадьбы: 7 российских актрис, которых до сих пор считают свободными

Многие знаменитости предпочитают не афишировать личную жизнь. Некоторые популярные актрисы пошли еще дальше: они официально вышли замуж, но продолжают сохранять образ свободных женщин, удивляя поклонников неожиданными признаниями.

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