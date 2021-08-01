Некоторые казахи внезапно поняли, что вытеснение русского языка грозит отупением

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаНекоторые казахи внезапно поняли, что вытеснение русского языка грозит отупением Вытеснение русского языка из сферы образования Казахстана грозит массовым отупением, констатируют вменяемые казахи.Вернуться к статье77НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВиктория ВикторияПолный отказ от русской культуры, от русского языка приводит к отупению и наших граждан России. У нас сейчас почти как по Грибоедову смешение языков: английского с блатным .....Виктор МуравьевКетмень и арык - вот два нужных слова, которые и без знания русского языка понятны!Наталья ИвановаИсмагулов - антифашист, остальное население, в основном, фашисты. Пусть забудут русский язык, это нам на руку. Будет повод не пускать без языка...Таисия ИвановаРусские- это великая нация, за тысячелетия родила и вырастила гениев во всех областях науки и культуры. к нам приезжают со всего мира учится и приглашают наших ученых к себе все страны мира. мы без Казахстана проживем, будем развиваться дальше, а вы,казахи, вернетесь к феодальным, а может и еще более древним, временам, вам же ничего не нужно, только мотыга и кетмень, вперед, на освоение своих степей...Виктория ПутковаВсе верно. Нацикам узколобым нужно мононациональное объединение из 3 жузов, чтобы лезь во власть обворовывать народ, а простые казахи превратятся в шаруа, которыми будут манипулировать полудурки националисты. Отнюдь не забывающие русский язык, поскольку он даст им возможность получать чиновничьи местечки. Туда в средневековье и катятся. И политику выдавливания начал "хозяин земли". Помню как нам голову морочили перед каждыми выборами, что русские братья, а сами все делали, чтобы русскоязычные уезжали. Ну и добились. Лихачев говорил, что если нация катится в пропасть жалеть ее не нужно. Сами себя не пожалеют, от них ничего н останется.Ольга ДобраяДа и черт с ними, пусть отупевают.Галина МакароваУже сейчас выпускники казахских вузов не имеют нормальных знаний, русские отправляют своих детей учиться в Россию, где они в основном и остаются.У моей школьной подруги своя фирма в казахстане единственное предприятие выпускающее светофоры. Проблема с кадрами, после института выпускник технической специальности не в состоянии нарисовать простейшую деталь в 3 проекциях. Выпускник в области IT в лучшем случае умеет пользоваться нормально офисом, а программирование это уже на грани фантастики. Все ПО заказывают в России.Комментировать
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