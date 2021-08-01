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Некоторые казахи внезапно поняли, что вытеснение русского языка грозит отупением

Некоторые казахи внезапно поняли, что вытеснение русского языка грозит отупением

Вытеснение русского языка из сферы образования Казахстана грозит массовым отупением, констатируют вменяемые казахи.

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Виктория Виктория
Полный отказ от русской культуры, от русского языка приводит к отупению и наших граждан России. У нас сейчас почти как по Грибоедову смешение языков: английского с блатным .....
Виктор Муравьев
Кетмень и арык - вот два нужных слова, которые и без знания русского языка понятны!
Наталья Иванова
Исмагулов - антифашист, остальное население, в основном, фашисты. Пусть забудут русский язык, это нам на руку. Будет повод не пускать без языка...
Таисия Иванова
Русские- это великая нация, за тысячелетия родила и вырастила гениев во всех областях науки и культуры. к нам приезжают со всего мира учится и приглашают наших ученых к себе все страны мира. мы без Казахстана проживем, будем развиваться дальше, а вы,казахи, вернетесь к феодальным, а может и еще более древним, временам, вам же ничего не нужно, только мотыга и кетмень, вперед, на освоение своих степей...
Виктория Путкова
Все верно. Нацикам узколобым нужно мононациональное объединение из 3 жузов, чтобы лезь во власть обворовывать народ, а простые казахи превратятся в шаруа, которыми будут манипулировать полудурки националисты. Отнюдь не забывающие русский язык, поскольку он даст им возможность получать чиновничьи местечки. Туда в средневековье и катятся. И политику выдавливания начал "хозяин земли". Помню как нам голову морочили перед каждыми выборами, что русские братья, а сами все делали, чтобы русскоязычные уезжали. Ну и добились. Лихачев говорил, что если нация катится в пропасть жалеть ее не нужно. Сами себя не пожалеют, от них ничего н останется.
Ольга Добрая
Да и черт с ними, пусть отупевают.
Галина Макарова
Уже сейчас выпускники казахских вузов не имеют нормальных знаний, русские отправляют своих детей учиться в Россию, где они в основном и остаются.У моей школьной подруги своя фирма в казахстане единственное предприятие выпускающее светофоры. Проблема с кадрами, после института выпускник технической специальности не в состоянии нарисовать простейшую деталь в 3 проекциях. Выпускник в области IT в лучшем случае умеет пользоваться нормально офисом, а программирование это уже на грани фантастики. Все ПО заказывают в России.

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