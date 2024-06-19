Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Шуйском районе в 09-40 на 96-ом километре автодороги «Ковров-Шуя-Кинешма» 36-летний мужчина, управляя автомобилем «МАЗ» с прицепом, совершая маневр обгона с выездом на встречную полосу движения, в зоне действия дорожного знака 3.
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