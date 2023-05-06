Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, реагируя на разрешение берлинского суда демонстрировать в столице ФРГ украинские флаги 9 мая, отметил, что «Германия снова с нацистскими символами».
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