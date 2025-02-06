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Раскрыт размер баснословных гонораров Петрова, купившего дом на Рублевке

Раскрыт размер баснословных гонораров Петрова, купившего дом на Рублевке

Выяснилось, сколько получает один из самых популярных актеров российского кино. Александр Петров Pavel Kashaev/Global Look PressМечтающий об «Оскаре» 36-летний Саша Петров на прошлой неделе сообщил о покупке загородного дома.

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