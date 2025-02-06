Раскрыт размер баснословных гонораров Петрова, купившего дом на Рублевке

Выяснилось, сколько получает один из самых популярных актеров российского кино. Александр Петров Pavel Kashaev/Global Look PressМечтающий об «Оскаре» 36-летний Саша Петров на прошлой неделе сообщил о покупке загородного дома.
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