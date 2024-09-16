Мошенники присылают «доказательства» измены партнера и крадут данные

Киберпреступники нашли еще один способ, чтобы обмануть граждан, состоящих в отношениях. Мошенники присылают фишинговые ссылки, якобы ведущие на доказательства адюльтера супруга, но на деле переход на страницы грозит потерей денег или хищением персональных данных.