Мошенники присылают «доказательства» измены партнера и крадут данные

Киберпреступники нашли еще один способ, чтобы обмануть граждан, состоящих в отношениях. Мошенники присылают фишинговые ссылки, якобы ведущие на доказательства адюльтера супруга, но на деле переход на страницы грозит потерей денег или хищением персональных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии