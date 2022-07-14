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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «Химок» хватит минут на 20 в матче против «Зенита». А потом разгром…

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «Химок» хватит минут на 20 в матче против «Зенита». А потом разгром…

Завтра «Зенит» открывает новый сезон в РПЛ. В гостях «сине-белоголубые» сыграют с «Химками». Накануне член наблюдательного совета подмосковных клуба Роман Терюшков пообещал, что «Химки» будут играть с чемпионом имея ввиду только победный результат.

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