Еврокомиссар Джентилони: Обстрелы хуситов могут привести к разгону инфляции в ЕС

Кризис в акватории Красного моря, который был вызван участившимися случаями ракетных обстрелов торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла», может стать причиной для развития проблем, которые скажутся на экономике Евросоюза (ЕС).