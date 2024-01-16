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Еврокомиссар Джентилони: Обстрелы хуситов могут привести к разгону инфляции в ЕС

Еврокомиссар Джентилони: Обстрелы хуситов могут привести к разгону инфляции в ЕС

Кризис в акватории Красного моря, который был вызван участившимися случаями ракетных обстрелов торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла», может стать причиной для развития проблем, которые скажутся на экономике Евросоюза (ЕС).

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