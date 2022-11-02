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Гран-при России. «Идель». КМС. Дикиджи, Угожаев, Зонов, Белявский, Сарновский выступят с короткими программами

3 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани юноши выступят с короткими программами. Гран-при России по фигурному катанию-2022/23 3-й этап Казань «Идель» Юноши, КМС Короткая программа Начало – 20.

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