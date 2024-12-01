РИА: в Париже состоится митинг против отправки западных войск на Украину

В Париже пройдет демонстрация на фоне разрешения США, Великобритании и Франции применять Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ и возобновления дискуссий о возможной отправке западных военных в зону спецоперации.
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