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"Перемога по-Зеленскому": Захарова высмеяла запрет "Маши и Медведя" на Украине

"Перемога по-Зеленскому": Захарова высмеяла запрет "Маши и Медведя" на Украине

М/Ф "Маша и Медведь", реж. Олег Кузовков, 2009 Решение главы киевского режима Владимира Зеленского ввести санкции против мультфильма "Маша и Медведь" – это попытка отвлечь внимание украинцев от реальных проблем.

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