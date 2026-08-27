М/Ф "Маша и Медведь", реж. Олег Кузовков, 2009 Решение главы киевского режима Владимира Зеленского ввести санкции против мультфильма "Маша и Медведь" – это попытка отвлечь внимание украинцев от реальных проблем.
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