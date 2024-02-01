Alibaba изучает возможность продажи своего подразделения универмагов InTime

Alibaba Group Holding рассматривает возможность продажи своего подразделения универмагов InTime, что свидетельствует о том, что китайская интернет-компания переосмысливает давние амбиции по доминированию в розничной и онлайн-торговле на фоне широкой реструктуризации бизнеса, пишет Bloomberg.