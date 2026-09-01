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Пять детей и тайна отца младшего, семь детей и возвращение после разрыва: истории многодетных российских актрис

Пять детей и тайна отца младшего, семь детей и возвращение после разрыва: истории многодетных российских актрис

Бесконечные съемочные смены, репетиции и гастроли требуют от артиста колоссальных сил. Тем удивительнее примеры российских актрис, которые смогли объединить успешную карьеру в кино и театре с большим материнством.

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